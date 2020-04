Nagasaki sadamas oleval ristluslaeval tuvastati 14 uut nakkusjuhtumit

Costa Atlantica on olnud Nagasakis ankrus alates jaanuari lõpust hooldustöödeks. Laeval on 623 meeskonnaliiget ning mitte ühtegi reisijat. Üks nakatunud töötaja on jäänud tõsiselt haigeks ja saadeti haiglasse, kus ta vajab praegu hingamisaparaadi abi, ütlesid Nagasaki ametnikud.