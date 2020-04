Itaalia kaalub viiruseohu tõttu eakate maffiabosside vabastamist

Väljaanne L’Espresso teatas eile, et Milano kohtunik andis korralduse suunata koduaresti Cosa Nostra üks kõige mõjuvõimsamaid liikmeid, 78-aastane Francesco Bonura, kes kannab 23 aasta pikkust vangistust. Koduaresti reeglite kohaselt on Bonural lubatud kodust lahkuda arsti juures käimiseks.

Viimaste nädalate jooksul on kohtunikud andnud loa ka kahe ’Ndrangheta kuritegeliku ühenduse juhtfiguuri vabastamiseks. Koduaresti suunati nii 65-aastane Vincenzino Iannazzo kui ka 72-aastane Rocco Santo Filippone. Kohus uskus, et koroonaviirusesse nakatumine võib südamehaiguse all kannatavale Filipponele saada surmavaks.

Itaalia vangivalvurite ametiühingu peasekretäri Leo Beneduci sõnul istub Itaalias vangis umbes 12 000 kuritegelike organisatsioonide liiget. Vangivalvurite sõnul on kinnipeetavad hakanud teineteist aina enam embama, et seeläbi suurendada koroonaviirusesse nakatumise ja vanglast pääsemise võimalust.

The Guardiani teatel on praegu Itaalia vanglates 74 üle 70-aastast maffiabossi, kelle tervis on ohus. Nad kannavad karistust tingimustel, mis lubab võimudel nad igasugustest hüvedest ilma jätta ja välismaailmast ära lõigata, et juhid kuritegelikest organisatsioonidest täielikult eraldada.

Sellesse kategooriasse kuulub näiteks kümnete tapmiste eest vastutav Sitsiilia maffiaboss Leoluca Bagarella (78), mõrvade eest eluaegset vanglakaristust kandev Raffaele Cutolo (78) ja ka Sitsiilia maffia suur juht Nitto Santapaola (81).

Sitsiilia maffiavastase ühenduse juht Claudio Fava ütles, et maffiabossid saavad koroonakriisi vabanemise nõudmiseks ära kasutada. Fava pidas silmakirjalikuks ja viirusele elu kaotanud inimeste mälestusele solvavaks seda, et täielikku eraldamist nõudva paragrahvi alusel vanglakaristust kandvaid kurjategijaid tahetakse vabastada nüüd, mil olukord on Itaalias paranemas. The Guardiani teatel tapeti Fava isa Giuseppe just maffiaboss Santapaola korraldusel.

Itaalia justiitsminister Alfonso Bonafede selgitas eile, et valitsus ei ole langetanud otsust maffiabosside vabastamiseks. Ta lubas olukorda uurida.