Teadlased: koroonaviirus võib põhjustada insuldi

Arstide sõnul ei ole mitmed neist helistanud hädaabinumbrile, kuna on kuulnud, et haiglad on koroonaviiruse tõttu ülekoormatud. Järjest enam on aga tõendeid sellest, et koroonaviirus võib põhjustada ebatavalisi trombe, mille tagajärjeks võib olla insult.

New Yorgi Mount Sinai haigla austraallasest neurokirurg Thomas Oxley ja tema kolleegid tõid näite viiest ravil olnud patsiendist, kes olid alla 50-aastased. Neil olid kas kerged Covid-19 sümptomid või puudusid sümptomid täielikult.

«Paistab, et viirus tekitab trombe suurtes arterites, mis viivad tõsiste insultideni,» selgitas Oxley CNNile. Arsti sõnul on viimase kahe nädala jooksul seitsmekordistunud insuldid nooremate patsientide seas. Enamikul neist ei ole olnud varasemaid probleeme tervisega ning nende Covid-19 sümptomid olid kerged või sootuks olematud.

«Kõigi proovid olid positiivsed. Kaks neist viivitasid kiirabi kutsumisega,» rääkis Oxley. Ka teised arstid on öelnud, et inimesed on hädaabinumbrile helistamise suhtes tõrksad ega soovi pandeemia tõttu ka erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduda.

Insuldid noorte inimeste seas on haruldased. «Võrdluseks, viimase 12 kuu jooksul oleme iga kahe nädala peale ravinud keskmiselt 0,73 alla 50-aastast patsienti, kellel on esinenud tõsine insult,» selgitas Oxley. See tähendab, et ühes kuus on selliseid juhtumeid alla kahe. Doktori sõnul on insultide sagenemisest rääkinud ka teised New Yorgi arstid.

Järgmisel nädalal avaldab Oxley juhitud tiim sel teemal artikli meditsiiniajakirjas New England Journal of Medicine.

Arsti hinnangul võib koroonaviirus suurendada trombiohtu ja tekitada sellega ka riski insuldi tekkeks. Siiski tunnistas Oxley, et teema vajab edasist uurimist ning praegu ei saa teha lõplikke järeldusi.

Insuldi korral on vaja arstide kiiret sekkumist. Oxley sõnul on viimaste nädalate jooksul üks patsient selle terviserikke tõttu surnud, teised on intensiivravil või taastusravil. Arsti sõnul tähendab tõsine insult üldjuhul halvatust.

Verevarustuse peatumine tähendab ajurakkude surma ning ning mida kauem probleem eksisteerib, seda suurem on tekkinud ajukahjustus. Seetõttu on vajalik kiire sekkumine, mille käigus lõhustatakse ajuveresoontes olev tromb. Oxley sõnul tuleb seda enamasti teha insuldile järgneva kuue tunni jooksul.