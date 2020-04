Trumpi poolt kiidetud ravimile vastu olnud ametnik vallandati

Doktor Rick Bright vallandati ootamatult tervishoiuministeeriumi alla kuuluva biomeditsiiniliste teadusuuringute ja arenduste ameti BARDA juhi ametikohalt ja viidi üle madalamale positsioonile riiklikus terviseinstituudis.

Töölt kõrvaldamise järel tegi Bright avalduse, milles ründas tervishoiuministeeriumi juhtkonda ja ütles, et teda sunniti suunama raha presidendi poolt kiidetud malaariaravimi hüdroksüklorokviini tarbeks, mis võib olla ohtlik. Bright väitis, et tervishoiuministeeriumi juhtkond tahab finantseerida Trumpi poliitiliste liitlaste promotavaid ravimeid

«Ma usun, et see üleviimine oli vastus minu nõudmisele, et valitsus investeeriks kongressi Covid-19 pandeemia vastaseks võitluseks eraldatud miljardid dollarid ohututesse ja teaduslikult kontrollitud lahendustesse, mitte ravimitesse, vaktsiinidesse ja muudesse tehnoloogiatesse, millel puudub teaduslik väärtus,» teatas Bright avalduses. Tema sõnul peab viirusevastast võitlust juhtima teadus, mitte poliitika.

Hüdroksüklorokviinist on räägitud kui võimalikust koroonaviiruse ravimist. Seda on korduvalt kiitnud ka president Trump, väites näiteks seda, et mitmed ravimit kasutanud inimesed on kiiresti paranenud. 21. märtsil ärgitas president Twitteri vahendusel föderaalametnikke ravimile heakskiitu andma, et seda saaks koos antibiootikumidega kasutada.

Sama juttu hakkasid levitama ka Trumpi lemmikkanali Fox Newsi saatejuhid. Trump kohtus Valges Majas Fox Newsi töötaja Laura Ingrahami ja kahe arstiga, kes ravimit kiitsid. Päev hiljem ütles Trump Valge Maja pressikonverentsil, et kaotada pole midagi. Ta andis soovituse: «Võtke seda!»

Katsetused on aga näidanud, et ravim ei pruugi olla kuigi efektiivne. Aprilli keskel peatati katsetused Brasiilias, kus mõnel patsiendil ilmnesid ravimi manustamise järel südame rütmihäired. Sel nädalal USAs tehtud katsetused näitasid, et ravim ei aidanud vältida vajadust hingamisaparaatide järgi.

Valitsuseksperdid riiklikust allergia ja nakkushaiguste instituudist leidsid sel nädalal, et andmed on puudulikud ning ravimit ei saa koroonaviiruse sümptomite leevendamiseks soovitada.