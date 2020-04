Belgia äärmuslased õhutavad viha politseinike ja arstide vastu

Raporti kohaselt on üks kõige aktiivsemaid valeinfo levitajaid anarhistide veebileht Indymedia. Aprilli alguses ärgitati seal inimesi politseinikke ründama ja telekommunikatsioonitaristut saboteerima. Möödunud nädala lõpus panid huligaanid Pelti piirkonnas põlema mobiilimasti, politsei teatel on võimalik, et rünnaku taga olid vandenõuteoreetikud, kes väidavad, et 5G mastid on seotud koroonaviiruse levikuga.