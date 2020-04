WHO: malaariasurmade arv võib koroonapandeemia ajal kahekordistuda

WHO kutsub Sahara-tagust Aafrikat, kus leiab aset ligi 95 protsenti kogu maailma malaariajuhtumeist ja -surmadest, asuma kohe kiiresti malaaria ennetus- ja ravivahendeid laiali jagama, sest kui koroonapandeemia tõsiselt kohale jõuab, võib olla juba hilja.

Häired kaitse- ja ravivahendite kättesaadavuses võivad kahekordistada malaariasurmade arvu Sahara-taguses Aafrikas 2018. aastaga võrreldes, hoiatab WHO värsketele analüüsidele tuginedes.

Teadlased on modelleerinud üheksa võimalikku arengustsenaariumi 41 Aafrika riigis koroonapandeemia ajal.

Halvimal juhul, kui putukatõrjevahenditega malaariavõrkude tarned täiesti katkevad ja efektiivsete malaariarohtude kättesaadavus kahaneb 75 protsenti, sureb 2020. aastal Sahara-taguses Aafrikas malaariasse 760 000 inimest, ütles WHO.

Potentsiaalne ohvrite arv on kaks korda suurem kui 2018. aastal, rõhutab WHO ja lisab, et sellega tõuseks malaariasse suremus tasemele, mida ei ole nähtud viimased kakskümmend aastat.