Poola rahvusparki laastab suur põleng

Pärast seda, kui esimesed leegid pühapäeval levima hakkasid, on põlenguala laienenud 6000 hektarini, mis on kümme protsenti kogu pargist. Tegemist on ühe Euroopa paremini säilinud märgalaga, kus elavad põdrad, koprad, hundid ja eriomased linnuliigid.

«See on suur tragöödia. Tavaliselt on siin sel aastaajal kõik vee all. Ma rääkisin just tuletõrjujaga, kes ütles, et nad pole millegi sarnasega varem kokku puutunud,» ütles kohalik elanik Joanna Skrzypkowska AFP-le.