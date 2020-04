Google hakkab kontrollima kõiki reklaamijaid ja nende asukohta

«Osana sellest algatusest nõutakse reklaamijatelt kinnitusprogrammi läbimist, et meie võrgus reklaame osta,» ütles Google'i reklaamijuht John Canfield.

«Reklaamijad peavad esitama oma isikuandmed, ettevõtte registriandmed või muu info, mis tõestab, kes nad on ja kus riigis nad tegutsevad,» lisas ta.

Muudatuse elluviimine võtab mõned aastat ja kui see valmis on, saavad inimesed klikkida lingil, et konkreetsete reklaamijate kohta rohkem infot saada.