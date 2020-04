WHO: Euroopa hooldekodudes valitseb kujuteldamatu inimtragöödia

WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Kluge nimetas seisu äärmiselt murettekitavaks, kinnitades pressikonverentsil, et mõnes riigis on koroonaohvritest pooled hooldekodude elanikud.

Kluge sõnul osutab see vajadusele kohe ja kiirelt läbi mõelda, kuidas need asutused peavad edaspidi töötama. See tähendab pidevat jälgimist ja sõeluuringuid, tervishoiutöötajatega varustamist, eraldi osakondade loomist COVID-19 patsientidele juba enne, kui esimesed juhtumid on avastatud.