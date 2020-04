Hispaania asepeaminister vabandas laste ees

Laste väljaskäimise täiskeeld on olnud kohalike võimude ja ka tervishoiutöötajate kriitika all ning teisipäeval andis valitsus järele. Alla 14-aastased võivad vanemate järelvalve all teha lühikesi jalutuskäike, nagu see on enamasti ka teistes riikides korraldatud.