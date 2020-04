EMA: Trumpi pakutud rohul võivad olla tõsised kõrvaltoimed

USA presidendi Donald Trumpi soovitatud klorokiini ja hüdroksüklorokiini kasulik toime ei ole Amsterdamis asuva EMA hinnangul veel ilmnenud. Agentuuri andmeil on äsjased uuringud näidanud nende ravimite puhul tõsiseid, mõnel juhul saatuslikke südamerütmiprobleeme, eriti kui kasutatakse suuri annuseid koos antibiootikumi asitromütsiiniga.

Agentuur lisab, et kliiniliste testide tulemused on järelduste tegemiseks väga piiratud ning nende rohtude kasutamise kasulik toime COVID-19 puhul ei ole veel avaldunud.

Teisipäeval avaldatud uuring, mida rahastas Ühendriikide valitsus ning mis on seni kõige ulatuslikum, malaariaravimite edukust ei kinnita. Vastupidi, hüdroksüklorokiini kasutamise puhul oli surmajuhtumeid rohkem kui standardraviga.

Alates märtsi keskpaigast on Trump koos teda toetava kanaliga Fox News olnud hüdroksüklorokiini kasutamise eestkõneleja. Tõendid selle ohutuse ja tõhususe osas on seejuures puudulikud.

Vaatamata sellele, et ka Trumpi nõunikud on osutanud täiendavate uuringute vajadusele, kiidab ta rohtude kasutamist jätkuvalt, nimetades seda "jumala kingituseks" koroonapandeemia vastu.

Klorokiini kasutamisele on hakanud tugevnevad üleskutsed tulema ka Prantsusmaalt. See hoogustus, kui Marseille' meditsiiniprofessor Didier Raoult tegi ettepaneku peatada sellega viirus, mis AFP andmeil on nüüdseks nõudnud enam kui 183 707 inimelu.