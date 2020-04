Trump pakkus koroonaviiruse raviks välja eluohtliku meetodi

Koroonaviiruse töögrupi pressikonverentsil arutles president uuringu üle, mis võttis vaatluse alla selle, kuidas käitub viirus erineva temperatuuri, kliima ja pinna puhul.

«Ja siis näen ma desinfektanti, mis vabaneb sellest minutiga. Ühe minutiga! Ja kas on mingi viis, kuidas me saaksime midagi teha...süstiga või puhastades? Sest see läheb kopsudesse ja teeb seal väga palju, oleks huvitav seda kontrollida. Peame kaasama arstid, aga see tundub mulle huvitav,» ütles Trump.

Trump lennutas ka mõtet ravida patsiente ultraviolettkiirguse abil ja väitis, et töörühm kavatseb seda võimalust katsetada. Riigipea pani koroonaviiruse töörühma liikme Deborah Birxi pressikonverentsil ebamugavasse olukorda, sest küsis kaamerate ees naiselt, kas koroonaviirust saab valguse ja soojusega ravida. Birx vastas veidi ebalevalt, et sellist ravimeetodit ei kasutata, kuid lisas, et keha vastab viirusele palavikuga.

Mitmed eksperdid hoiatasid aga avalikkust ja ütlesid, et mingil juhul ei tohi desinfitseerimisvahendit süstida ega UV-kiirguse abil end ravida. Kunagine Bill Clintoni valitsuse tööminister ja praegune Berkeley ülikooli professor Robert Reich kirjutas Twitteris, et Trumpi pressikonverentsid kujutavad inimeste tervisele järjest suuremat ohtu. «Boikoteerige propagandat, kuulake eksperte. Ja palun ärge jooge desinfektanti.»

Endine valitsuse eetikaameti juht Walter Shaub ütles: «Mulle on hoomamatu, et selline idioot hoiab riigi kõrgeimat ametikohta ning et on inimesi, kes arvavad, et see on OK. Ma ei suuda uskuda, et 2020. aastal pean ma hoiatama presidenti kuulanud inimesi selle eest, et desinfektandi süstimine võib tappa.»

Pulmonoloog Vin Gupta selgitas NBC Newsile Trumpi soovituses kätkevat ohtu ja ütles: «Idee mistahes puhastusaine süstimise või tarbimise kohta on vastutustundetu ja ohtlik. Igasugune kogus valgendit, isopropüülalkoholi või majapidamises kasutatavat puhastusainet on isegi väikestes kogustes kasutamiseks ebasobilik. Väikesed kogused on surmavad.»

Trumpi kritiseeriti juba varem selle eest, et ta kiitis koroonaviiruse vastase ravimina malaariavastast hüdroksüklorokviini, kuigi teadlased pole leidnud tõendeid selle usaldusväärsuse kohta. Üleeile väitis USA vaktsiiniekspert, et ta vallandati, kuna ta oli ravimi laialdasema kasutamise vastu.

Deborah Birx (vasakul) ja Donald Trump. FOTO: SIPA/Scanpix

Eilsel pressikonverentsil teatas Trump sisejulgeoleku ministeeriumi uuringust, mille kohaselt paistab koroonaviirus päikesevalguse, soojuse ja niiskuse käes nõrgenevat.

Sisejulgeoleku ministeeriumi teaduse ja tehnoloogia kantsler William Bryan rääkis, et väidetavalt tapab päikesevalgus viirust nii pindadel kui ka õhus. «Oleme näinud sarnast mõju ka temperatuuri ja õhuniiskuse puhul, et temperatuuri ja õhuniiskuse suurendamine on üldiselt viiruse jaoks ebasobilik,» sõnas ta.

Columbia ülikooli hädaolukorraks valmisoleku keskuse juhataja doktor Irwin Redlener pidas neid väiteid kahtlasteks. Tema sõnul ei toeta tõendid sisejulgeoleku ministeeriumi uuringut. Ta tõi välja, et inimesed on koroonaviirusesse nakatunud ka sooja kliimaga riikides.