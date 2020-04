Filipiinide president ähvardab sõjaseisukorraga

Presidendi pressiesindaja ütles, et teatud linnades ja provintsides, mis on pandud nn kogukonnakarantiini, võidakse piiranguid leevendada, et ettevõtted saaksid tasapisi tegevust taastada.

Ametnikud on hoiatanud, et kogu elutegevuse sulgemine kuudeks annab majandusele tõsise hoobi.

Filipiinidel on ametlikult tuvastatud ligi 7000 koroonaviirusse nakatumise juhtumit ja 462 inimest on surnud. Koroonaohvrite arv on üks suuremaid Kagu-Aasias, kuid arvatakse, et tegelikud näitajad on piiratud testimisvõimalusi arvestades palju suuremad.