Pandeemia ei päästnud Hongkongi õpilasi lõpueksamitest

Ehkki koolid on koroonaviiruse pandeemia tõttu Hongkongis suletud olnud alates jaanuari lõpust, anti planeeritust neli nädalat hiljem siiski keskkooli lõpueksamite korraldamiseks roheline tuli. Nakatunute arv on Hongkongis küll viimasel ajal oluliselt vähenenud, kuid Hiina võimu all olevas linnas rakendatakse endiselt sotsiaalse distantseerimise reegleid.

18-aastane Rita Rung arvas aga, et eksamite korraldamine praegusel ajal ei ole mõistlik. «Tundub nagu me riskime oma eludega, et saada koht ülikoolis, aga me ei tea isegi seda, kas eksamid lähevad edukalt.»