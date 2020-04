Saakašvili teeb suure tagasituleku Ukraina poliitikasse

Täna teatas Saakašvili, et kui ta tööle asub, siis hakkab ta Ukraina nimel pidama läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF).

«President andis mulle juhised pidamaks läbirääkimisi Rahvusvahelise Valuutafondi ja rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega. Ukraina vajab märksa suuremat abi, kui praegu saadakse,» rääkis Saakašvili Ukrinformi teatel enne kohtumist Rahva Teenri parlamendifraktsiooni liikmetega. Ta rõhutas, et Ukrainal peab olema võimalus kaitsta oma väärikust ja huve ning tegevus ei tohi käia kellegi erahuve silmas pidades.

Saakašvili ütles täna, et võttis Zelenskõi pakkumise vastu, kuna tal on pikaaegne kogemus rahvusvaheliste organisatsioonidega läbirääkimiste pidamisel. «Kui parlament seda aktsepteerib, siis on hästi. Kui parlamendis on selle osas kahtlusi, siis peame me ikkagi ainult koos parlamendiga töötama, sest neid asju ei saa ajada ilma parlamendi nõusolekuta.»

Ülemraada peab Saakašvili asepeaministriks kinnitama, kuid politoloog Volodõmõr Fesenko kirjutas väljaandes 112, et võib-olla tuleb Zelenskõil endal sekkuda, et Rahva Teenri fraktsiooni toetushääled kokku saada.

Ukraina meedia teatas eile, et Zelenskõi kohtus Saakašviliga ning palus tal jagada valitsuse ja parlamendiga oma visiooni Ukraina arengust. Endine Gruusia president teatas üleeile sotsiaalmeedias, et Zelenskõi pakkus talle asepeaministri ametikohta.

President Volodõmõr Zelenskõi. FOTO: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix

Aastatel 2004-2013 Gruusia presidendina ametis olnud Saakašvili sai Ukraina kodakondsuse 2015. aastal ning asus tööle Odessa oblasti kubernerina. 2016. aastal astus ta ametist tagasi ning käivitas protestiliikumise Ukraina eelmise presidenti Petro Porošenko vastu, süüdistades riigipead korruptsioonis ja reformide pidurdamises. Tüli kulmineerus sellega, et Porošenko võttis Saakašvililt ära Ukraina kodakondsuse ning saatis poliitiku riigist välja.

Saakašvili põgenes Gruusiast pärast seda, kui võimule said tema rivaalid, kes algatasid endise presidendi vastu korruptsioonijuurdlused. 2018. aasta alguses mõistis Gruusia kohus endise presidendi tagaselja kolmeks aastaks vangi Gruusia pankuri mõrva kinnimätsimise eest, sama aasta suvel mõisteti ta tagaselja kuueks aastaks vangi ka võimu kuritarvitamise eest. Saakašvili ise väitis, et otsused olid poliitiliselt motiveeritud.

Möödunud aastal andis presidendiks tõusnud Zelenskõi Saakašvilile kodakondsuse tagasi ning endine Gruusia president tegi mitmeid katseid Ukraina poliitikasse naasmiseks.

President Petro Porošenko (vasakul) surumas kätt Mihheil Saakašviliga. Meeste omavahelised suhted halvenesid ja lõpuks võttis Porošenko Saakašvililt ära Ukraina kodakondsuse. FOTO: MÕKOLA LAZARENKO/AFP/SCANPIX

Turbulents on tulekul

Financial Timesi teatel üllatas aga Saakašvili tagasitulek Kiievis paljusid. Üks anonüümseks jääda soovinud Ukraina ärikogukonna liige ütles väljaandele, et tegu on märgiga sellest, et Zelenskõil on keeruline leida pädevaid kandidaate, kes suudaksid reforme vedada. Ta ennustas, et Saakašvili käitumismustrit arvestades võib valitsuses oodata turbulentsi.

Politoloog Fesenko hinnangul on Saakašvili ametisse nimetamine paras õnnemäng, mida jälgivad hoolikalt nii oligarhid kui Ukraina suuremad poliitilised jõud. Tema hinnangul on üheks peamiseks küsimuseks see, kas Saakašvili ja Zelenskõi suudavad omavahel häid suhteid säilitada või kordub Porošenko ja Saakašvili stsenaarium. Ekspert ütles 112-le, et kardetakse konflikti, mis võib endaga kaasa tuua poliitilise kriisi.

Gruusia suursaadik Kiievis andis täna märku, et turbulentsi võib olla oodata ka Ukraina-Gruusia omavahelistes suhetes. Suursaadik Theimuraz Šarašenidze ütles Interfaxile, et tõenäoliselt peab Thbilisi Kiievi otsust ebasõbralikuks ja vastuvõetamatuks. «Te teate, et Gruusia riik, Gruusia kohus on Saakašvili süüdi mõistnud ja rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutanud. Omal ajal pöörduti Ukraina poole ja paluti Mihheil Saakašvili kinni võtta ja Gruusiale välja anda, edastati algatud kriminaalasjad...»