Prantsusmaa piirab viiruseuuringu järel nikotiiniasendajate müüki

Valitsus kinnitas, et kuni 11. maini, mil on kavas hakata liikumispiiranguid järk-järgult eemaldama, saavad apteegid maksimaalselt müüa nikotiinisõltuvust ravivaid vahendeid ühe kuu tarbeks: plaastreid, närimiskummi ning tablette.

Pariisi tipphaigla uurijad esitasid tulemused kolmapäeval, olles vaadelnud ligi viitsadat koroonaviiruse patsienti. Nende hulgas oli vaid viis protsenti suitsetajaid, mida on kaugelt vähem kui Prantsusmaa rahvastikus keskmiselt, kus suitsetajate osakaal on 35 protsenti.

See uuring on vastavuses eelmisel kuul ajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud tulemustega, mille järgi tuhande Hiina koroonajuhtumi hulgas oli suitsetajate osakaal 12,6 protsenti, aga Hiina populatsioonis tervikuna on suitsetajaid 26 protsenti.