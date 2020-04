Hiinlaste vaktsiin kaitses ahve koroonaviiruse eest

Ettevõte Sinovac Biotech teatas, et vaktsiini manustati kaheksale reesusmakaagile, kes kolm nädalat hiljem viirusega kokku puutudes ei haigestunud. Ettevõte teatas raportis, et vaktsineerimise järel olid ahvid suuresti SARS-CoV-2 viiruse eest kaitstud.

Neljal suurema annuse vaktsiini saanud ahvil ei avastatud kopsudes viirust seitse päeva pärast patogeeni manustamist. Ülejäänud neljale ahvile anti väiksem annus vaktsiini. Neil märgati küll viiruskoormuse suurenemist, kuid ahvide kehad tulid viirusega ise toime. Neljal vaktsineerimata jäetud ahvil tekkis tõsine kopsupõletik.

Sinovac avaldas andmed 19. aprillil, kuid teised teadlased ei ole eksperthinnanguid seni veel esitanud.

Vaktsiinis kasutatakse keemiliselt inaktiveeritud uue koroonaviiruse patogeeni, mis aitab kehal tegeliku haiguse vastu immuunsust tekitada.

New Yorgi Mount Sinai meditsiinikooli viroloog Florian Krammer ütles, et Hiina ettevõte edastas esimesed tõsised prekliinilised andmed, mida ta vaktsiinikandidaadi puhul näinud on. Krammer kirjutas Twitteris, et kuna inaktiveeritud viiruse kasutamise näol on tegu vanamoodsa tehnoloogiaga, oleks vaktsiini tootmise laiendamine küllaltki lihtne.

Teadlased on praeguseks avastanud mitu viirustüve, mis tähendab, et patogeen on aeglaselt muteerumas. See võib omakorda raskendada vaktsiini arendamist. Sinovaci väitel on aga eksperiment siiani näidanud, et nende vaktsiin suudab neutraliseerida erinevaid tüvesid, mida on leitud patsientidelt Hiinas, Šveitsis, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis.

«See annab tugevaid tõendeid, et viirus ei muteeru viisil, mis muudaks selle Covid-19 vaktsiini suhtes vastupidavaks,» säutsus Twitteris Oregoni ülikooli immunoloog Mark Slifka. UCLi professor Lucy Walker ütles aga, et inaktiivseid patogeene kasutavate vaktsiinide puhul on efektiivsuse säilitamiseks vaja mitut annust ja praegu pole selge, kas Sinovac suudab lagedale tulla vaktsiiniga, mis pakuks pikaajalist kaitset.

Kolmandas katsefaasis on vaja vaktsiini katsetada nii nende inimeste peal, kes pole koroonaviirusesse kunagi nakatunud kui ka nende peal, kellel on sümptomid. Sinovaci teatel otsitakse katsefaasis osalejaid ka välismaalt, seni pole ettevõte kolmandaks faasiks veel Hiina võimudelt luba saanud.

Hiina võimud on siiani andnud kolme vaktsiini puhul loa kliiniliste katsete tegemiseks.