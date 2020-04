Prantsusmaa valmistub suurfirmadele kopsaka laenu andmiseks

Air France saab laenu seitse miljardit eurot, millest neli miljardit on riigi tagatud pangalaenud ja kolm otselaen riigilt.

«Tahan teatada, et valitsus kavatseb anda lennufirmale KLM kaks kuni neli miljardit rahalist tuge,» ütles Hoekstra Haagis toimunud pressikonverentsil.

«Väljatöötamisel on abi täpne vorm ja üksikasjad,» lisas minister.

KLM teatas märtsis, et koondab lähikuudel kuni 2000 töötajat seoses koroonaviiruse haiguspuhangu mõjudega lennundusele. Ühtlasi rakendatakse ka teisi kokkuhoiumeetmeid.

Saksa lennufirma Lufthansa teatas neljapäeval, et peab läbirääkimisi koduriikide valitsustega seoses ettevõtte 1,2 miljardi euro suuruse kvartalikahjumiga. Kontserni juhtkond on veendunud, et läbirääkimised Saksamaa, Šveitsi, Belgia ja Austria valitsustega saavad eduka lõpu.