WHO hoiatab «immuunsuspasside» plaani eest

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas kavatsuste eest võtta kasutusele nõndanimetatud «immuunsuspassid», rõhutades, et hetkel ei ole tõendeid, et COVID-19-st paranenud inimesed, kelle organismis on antikehad, oleksid kaitstud uue nakatumise eest.