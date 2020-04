Terviseameti professor: epideemia tipp on Soomes veel kaugel

Viiruse leviku aeglane kulg tähendab ühtlasi, et tipp ei ole Soomes veel lähedal, ütles professor, kelle sõnul platoo on siiski saavutatud.

Salminen leidis, et epideemia aeglustumine tähendab, et riigis kehtestatud piiranguid võiks asuda leevendada, kuna testimisvõimekus on paranenud ja nakatumisahelaid saab täpsemini jälgida. Professor lisas, et olukorda, kus ühiskond on praktiliselt täiesti kinni pandud, on raske jätkata, kuna sellel oleksid pikaajalised mõjud nii inimeste tervisele kui ka majandusele.