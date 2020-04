Poola opositsioon: presidendivalimiste korraldamine mais oleks riigipööre

Poola ühiskonna eri osad on nõudnud valimiste edasilükkamist, seda on toetanud ka valitseva Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) terviseminister. PiS, kes toetab president Andrzej Duda tagasivalimist, on keeldunud valimiste aega muutma, kuigi see tähendab, et valimised toimuvad posti teel.