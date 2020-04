STT: pandeemia toob esile USA ühiskondliku polariseerumise ja ebakõlad

Iga päev sureb riigis sadu inimesi ning tervikplaani koroonaviiruse pandeemiast väljumiseks polegi. «Oleme ärganud kohutavas reaalsuses, kus Philadelphias sõidutatakse lahtistes veokikastides laipu lahkamisele,» märkis uudistekanali CNN ajakirjanik Zachary B. Wolf.

Wolf kirjutas oma veerus, et koroonaviiruse tagajärjel sureb rohkem ameeriklasi kui Vietnami sõjas. Vietnamis hukkus kümne aasta jooksul umbes 58 000 ameeriklast. Arvatavasti ületab koroonasurmade arv selle numbri juba järgmisel nädalal.

Soome välispoliitikainstituudi juht Mika Aaltola märgib, et kuigi Vietnami sõjas ja koroonapandeemias surnute arvud on sarnased, on ka märkimisväärseid erinevusi.

«Kuigi ka Vietnami sõda tekitas riigis erimeelsusi, siis pikemas persperktiivis selline geopoliitiline oht sageli ka liidab rahvast.»

«Pandeemiad aga tekitavad ühiskondlikke lõhesid. Vaatame kasvõi suuremahulisi toetuspakette, mille probleemsust on ka Soomes märgatud. Kui hakata arutama, kellele see raha läheb ja kui palju, ning kas jaotamine on piisavalt tõhus, siis tekivad suured vaidlused,» mõtiskleb Aaltola.

Koroonaviiruse pandeemia on paljudele ameeriklastele toonud kaasa majandusliku katastroofi. Heategevusorganisatsioonide toiduabi ning toidupankade klientide arvud on plahvatuslikult kasvanud, samas kui neile annetatava toidu hulk on pidevalt vähenenud.

«See on umbes sama, nagu üritaks veeämbriga kustutada suurt lõõmavat tulekahju,» ütles Ohio toidupanga esindaja Lisa Hamler-Fugitt intervjuus ajakirjale Time.

Aaltola tõdeb, et USA on pahatihti «külm, kale ja karm riik», võrreldes põhjamaiste heaoluriikidega.

«Asja teine külg on see, et kodanike ootused osariikide ja riigi suhtes on madalad. Seetõttu pole need riigis aset leidnud kümned tuhanded surmajuhtumid tekitanud sellist poliitilist šokki, mida nad võiks tekitada mõnes teises riigis.»

Teisalt aitab USA keskvalitsuse heldelt jagatav raha nii eraisikuid kui ettevõtteid.

«Töötushüvitis võib nii mõnegi inimese jaoks olla suuremgi, kui tema palk. Miljardilistel toetusprogrammidel on mõju ja häbaabi summad on Ühendriikides palju suuremad, võrreldes kasvõi Euroopa Liiduga,» vahendas STT Aaltola sõnu.

USA osariikide olukord on pandeemia ajal täiesti erinev. Taudist kõige hullemini räsitud osariigid on palunud abi föderaalvalitsuselt, kuid see pole läinud tõrgeteta.

«On olnud sellist ebavõrdsust, mis isegi Ameerikas on üsna ennekuulmatu. Kõige hullemini koroonaga maadlevaid osariike juhivad demokraadid, samas keskvalitsus, mida juhivad vabariiklased, pole soovinud jagada neile vahendeid või on viivitanud nende jagamisega,» ütleb Aaltola.

«Sellel on tavatu mõju osariikide ja keskvalitsuse suhetele ning see omakorda muudab suhted enne sügisel toimuvaid presidendivalimisi keeruliseks.»

Pandeemia edenedes on hakanud ilmnema ka selle mõju president Donald Trumpi toetusele. Haiguspuhangu algul kasvas reiting jõudsalt tänu kehtestatud lennukeelule, kuid sündmuste edenedes on ta liidripositsioon kõikuma löönud, sest ilmsiks on tulnud järjest vastuolulisemaid seiku.

«Trumpi peamine tugevus on olnud see, et arvatagu tema poliitilistest vaadetest mida tahes, majanduskasv tema valitsemisajal on jätkunud ning börsikursid tõusnud. Nüüd on ameeriklased juba mures oma töökohtade pärast, mistõttu peab Trump valimiste aastal tegelema paljude ebameeldivate teemadega, usub Aaltola.

Kuigi pandeemia iseenesest pole mingi poliitiline sündmus, rõhutab see valitsevaid poliitilisi trende. Ühendriikides tähendab see endisest suuremat polariseerumist ning erinevuste suurenemist.

»Kui vaadata möödunud aasta lõpul tehtud prognoose maailma arengu kohta, siis seal on juba vastused olemas. Igasugused vastuolud suurenevad veelgi. See on ka pandeemia põhisõnum,« rõhutab Aaltola.