Poola kahtlustab Venemaad ulatuslikus desinformatsioonikampaanias

Riigi julgeolekuteenistuse juhi kõneisik Stanisław Zaryn ütles laupäeval, et Poola jätkab uurimist, sest praegu pole veel lõplikke tõendeid, et rünnakut juhib Venemaa. Samas ta lisas, et toimuval on kõik Kremli juhitud kampaania tunnused.

«Poola on olnud Venemaa propaganda sihtmärk aastaid,» ütles Zaryn Associated Pressile saadetud avalduses. «Hiljuti on need katsed üha sagenenud.»

Zaryn kirjeldas Twitteris küberrünnet Varssavis asuva Sõjauuringute Instituudi veebilehe vastu. Tegemist on kaitseakadeemiaga, mis valmistab ette Poola sõjaväejuhte. Ta ütles, et küberründajad postitasid kooli rektori nimel võltskirja, milles kutsuti Poola sõdureid võitlema «Ameerika okupatsiooniga».

Kirja sisu võimendati uudisportaalides. Samuti on seda Zaryni sõnul kasutatud Vene propaganda peamistes narratiivides Poola ja USA vastu.

Vene ametiisikutelt pole intsidendi kohta kommentaare tulnud. Varem on Moskva oma seotust valeinfokampaaniatega raevukalt eitanud.

Zaryn ütles, et Poola võimude arvates on rünnakute eesmärgiks saavutada infokaos, õõnestada Poola sõdurite moraali ning õhutada Ameerika-vastaseid meeleolusid.

Zaryni meelest kasutab Kreml koroonaviiruse kriisi enda väljatoomiseks rahvusvahelisest isolatsioonist ning püüab veenda Läänt tühistama Moskvale seoses selle tegevusega Ukrainas rakendatud sanktsioonid. Ta usub, et Kreml püüab Poolat laimata, kuna just Poola on sanktsioonide tugev toetaja.