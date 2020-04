Galerii ⟩ Berliinis peeti kinni kümneid erimeetmete vastu protestijad

Berliini saabus laupäevasele meeleavaldusele, mis on muutunud iganädalaseks nähtuseks, umbes tuhat inimest.

Protestiaktsioon erimeetmete tõttu võimude luba ei saanud. Berliinis on keelatud rahvakogunemised enam kui 20 inimesega.

Saksamaal ja mitmetes teistes riikides on vastumeelsus piirangute vastu järk-järgult kasvanud, kuigi Merkeli populaarsus sakslaste seas on jätkuvalt kõrge.

Saksamaal on COVID-19 nõudnud AFP andmeil 5500 inimelu. Seda on märkimisväärselt vähem kui teistes Euroopa suurriikides nagu Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja ÜK-s, kus koroonaviiruse surmajuhtumite arv on kasvanud üle 20 000.