Hispaania lubab järgmisest nädalavahetusest õues trenni teha, jalutada

Lõuna-Hispaanias Rondas oma kodus koroonaviiruse lõksus olev naine mängib rõdul oma naabritega bingot. Rõdu küljes on Hispaania lipp, millel on ka must lint, millega ta mälestab Covid-19 tagajärjel surnuid

FOTO: Jon Nazca/Reuters/Scanpix