Iisraelis avaldasid tuhanded meelt Netanyahu juhitud valitsuse vastu

Meeleavaldajad ei taha, et Netanyahu juhiks Iisraeli valitsust, kuni ta on kahtlusalune kuriteos. Protestijate sõnul annab esmaspäevane kokkulepe Netanyahule mõjuvõimu kohtunike ja õigusametnike ametissemääramise üle ning kahjustab demokraatiat. Kokkuleppe eesmärk on päästa Netanyahu oma juriidilistest probleemidest, väidavad kriitikud.

Kokkulepe näeb ette, et tähtsamatele positsioonidele määratud ametnikud peavad saama heakskiidu nii Netanyahu Likudi parteilt kui Sinivalgelt. See tähendab, et Netanyahul on vetoõigus näiteks peaprokuröri valiku suhtes.