Sojuzmultfilm tahab Jaapani firmalt tagasi Potsataja litsentsi

«Võttes kõiki tingimusi arvesse, ei saa olemasolevat kokkulepet pidada seaduslikuks, kuid kokkuleppe tingimused näevad ette, et seda tohib vaidlustada ainult Jaapani seaduste alusel. Samal ajal on Sojuzmultfilm avatud kõnelustele partneritena, et leida lahendust, mis näeks ette edasist autoriõiguse loa andmist Potsataja animatsioonisarjale, hoolimata sellest, milline Jaapani ettevõte on valmis partneriks hakkama,» teatas Vene firma pressiteenistus.

Autoriõiguste üleandmine viidi Sojuzmultfilmi jaoks läbi väga ebasoodsatel tingimustel, mis ei vasta riiklikele ega rahvusvahelistele litsentsi andmise praktikatele, lisas Vene ettevõte.

Sojuzmultfilm tahab Jaapanilt tagasi õigusi Potsatajale ja on valmis tõstatama küsimuse ka valitsuste tasandil.

«Õigus kasutada Potsataja kujutist anti filmistuudio endise juhtkonna poolt Jaapani ettevõttele 16 aasta eest. Hetkel on osapooled tõsiselt eriarvamusel kokkuleppe kehtivuse perioodi ning üldtingimuste küsimuses, kuna me peame olemasolevat versiooni kehtetuks, millest me oleme informeerinud ka Jaapani poolt,» ütles Sojuzmultfilmi juht Juliana Slaštševa.

Stuudio kavatseb astuda tõsisemaid samme antud küsimuses varsti, lisas ta.

Jaapani animatsioonikunstnikud tegid hiljuti Potsatajast 3D lühifilmi kümne aasta möödumise puhul tegelaskuju ilmumisest jaapanlaste ekraanidele. Jaapani ettevõtte sõnul on sel õigused Potsataja kasutamiseks 2023. aastani.