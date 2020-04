Meedia: Boris Johnson naaseb tööle esmaspäeval

CNN-i andmeil astub peaministri ülesandeid täitnud välisminister Dominic Raab kõrvale, et Johnson saaks täieõiguslikult ametisse naasta.

Peaministri kantseleist öeldi mõlemale kanalile, et Johnson kibeleb väga tööle.

«Härra Johnson on Briti koroonaviiruse ohjeldamise meetmetega kursis ning talle on antud üksikasjalikult aru seni tehtud poliitilisest tööst epideemia tõrjumise järgmise etapi osas,» märkis kantselei.

Johnsoni naasmine langeb ajale, kui Ühendkuningriigis arutatakse piirangute tuleviku üle. Riigi valitsus teatas varem sel nädalal, et nakkuste haripunkt on ületatud.

Johnsonit on varem kritiseeritud liiga loiu tegutsemise eest viiruse ohjeldamisel. Valitsus on need süüdistused raevukalt tagasi lükanud.