Suri maailmakuulus Rootsi kirjanik Per Olov Enquist

«P.O. Enquisti tähtsust Rootsi kultuurielus alates 1960. aastatest ei ole võimalik üle hinnata. Ta mõjutas terveid põlvkondi nooremaid kirjanikke. On mõeldamatu, et ta on lahkunud,» kirjutas järelehüüdes ajalehe Dagens Nyheter kultuuritoimetaja Björn Wiman.