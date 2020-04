Jeemeni separatistid kuulutasid riigi lõunaosas välja omavalitsuse

Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu (STC) süüdistas valitsust oma kohustuste täitmata jätmises ja «vandenõus» ning teatas, et omavalitsus algas südaööl.

Valitsus mõistis käigu hukka ja teatas, et separatistid jäävad vastutavaks selle katastroofiliste ja ohtlike tagajärgede eest.

Omavalitsuse väljakuulutamine tuli pärast seda, kui Saudi Araabia juhitud sõjakoalitsioon, mis toetab Jeemeni valitsust vastasseisus huthi mässulistega, pikendas koroonaviirusega võitlemiseks kehtestatud ühepoolset vaherahu, mille huthid on tagasi lükanud.

Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus ja STC on sõjas huthide vastu liitlased, kuid separatistid usuvad, et riigi lõunaosa peaks olema iseseisev, nagu see oli ka enne taasühendamist 1990. aastal.