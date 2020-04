ÜRO Julgeolekunõukogu on lähenemas viiruseresolutsioonile

Diplomaadid ja eksperdid, kellega AFP ühendust võttis, ei ole resolutsiooni osas aga kuigi optimistlikud.

Gandhi ütles kunagi, et liiga hilja tegutsemist võib pidada vägivallaaktiks, meenutas üks diplomaat anonüümsuse tingimusel, väljendades rahulolematust julgeolekunõukogu tegevusetusega suurima globaalse kriisi ajal alates maailmasõjast.

Julgeolekunõukogu on pandeemia teemat arutanud ainult ühel korral: 9. aprillil peetud videokonverentsil, mis korraldati Eesti ja Saksamaa eestvedamisel.

Tuneesia ja Prantsusmaa esitatud resolutsioonis kutsutakse suuremale riikidevahelisele koordinatsioonile, vaenutegevuse lõpetamisele ja «humanitaarpausile» konfliktist haaratud riikides.

Resolutsiooni eesmärk on toetada ÜRO peasekretäri António Guterrese ja mitme ÜRO agentuuri ponnistusi ohjeldada viiruse laastavaid poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

«See on osalt katse hoida oma mainet, mis lubab julgeolekunõukogul väita, et nad ei ole täiesti käed rüpes istunud,» ütles ÜRO Rahvusvahelise Kriisigrupi direktor Richard Gowan. «Aga sellel on siiski ka märkimisväärseid kasutegureid.»

Kas kõigi ÜRO liikmete jaoks siduva resolutsiooni kasutegureid võib näha ka kriisitsoonides Süürias, Jeemenis, Afganistanis või mujal?

«Globaalne relvarahu on väga kiiduväärt, aga küsimus on selles, kuidas see iga riigi konteksti arvestades ellu viia,» ütles üks teine suursaadik.

Prantsuse-Tuneesia ettepanek ühendab kaht eraldi ettepanekut, mille üle peeti mitu nädalat paralleelseid läbirääkimisi nõukogu kümne mittealalise ja viie alalise liikme vahel.

Kuigi mõlemad ettepanekud jagasid eesmärki suurendada koostööd ja toetada ülemaailmset relvarahu, ei saavutanud kumbki ühehäälset poolehoidu, ütlesid diplomaadid.

Ühendettepanekule tehakse enne selle hääletusele panemist tõenäoliselt mitu muudatust. Diplomaadid kirjeldasid resolutsiooni aga otsustavana ja ütlesid, et selle üle hääletatakse järgmisel nädalal.

Peamine tüliõun on see, kuidas resolutsioonis viidatakse Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO).

WHO rolli pandeemiaga tegelemisel on mustanud USA president Donald Trump, kelle sõnul on organisatsioonil vajaka jäänud läbipaistvusest ja kes on sellelt USA rahastuse ära võtnud.

Venemaa on tahtnud resolutsiooni lisada aga üleskutse lõpetada protektsionism ja kaubandussõjad ning tühistada ühepoolsed sanktsioonid.

Räägitakse, et Julgeolekunõukogu alalised liikmed võivad kriisi taustal haarata kinni võimalusest kujundada uus pandeemiajärgne maailmakord ja juhtida ÜRO uuele kursile.

Ühe suursaadiku sõnul peaks sellist algatust juhtima Guterres, kes seisaks kemplemisest kõrgemal.

«Kunagi varem ei ole maailma seitse ja pool miljardit inimest tundnud nii pakilist vajadust globaalse poliitika järele,» kommenteeris Pariisi Science Po ülikooli professor Bertrand Badie. «Samal ajal pole rahvuslus maailmas kunagi nii aktiivne jõud olnud.»