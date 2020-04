Venemaal on uus koroonaviirus on tuvastatud pea 900 sõjaväelasel

«Vene relvajõududes märtsist kuni 26. aprillini läbi viidud laustestimisel andsid positiivse proovi 874 sõjaväelast,» on öeldud kaitseministeeriumi veebilehel.

Ministeeriumi andmeil viibib 314 neist sõjaväehospidalides, 175 oma teenistuskohas isolaatoris, kuus tsiviilhaiglates ja 379 on isolatsioonis oma kodus.

Kõik positiivse koroonaproovi andnud sõjaväelased on sõjaväearstide pideva järelevalve all.

«Neist on raskes seisundis neli inimest (üks juhitaval hingamisel), keskmises seisundis on 15 inimest ning ülejäänutel sümptomid puuduvad,» märgitakse teates.

Koroonaviirus on ministeeriumi andmeil diagnoositud ka 245-l relvajõudude tsiviilpersonali liikmel. Neist 25 on ravil sõjaväehospidalides, 33 tsiviilhaiglates, 175 on isolatsioonis kodus ja 12 kaitseministeeriumi puhkemajades.