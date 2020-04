Soul: Põhja-Korea liider on elus ja terve

«Meie valitsuse seisukoht on kindel,» lausus Mooni erinõunik riikliku julgeoleku alal Moon Chung-in usutluses uudistekanalile CNN. «Kim Jong-un on elus ja terve.»

Veidi hiljem teatas CNN, et Washington uurib «luureandmeid», mille kohaselt on Kim talle tehtud operatsiooni järel tõsises ohus. Uudistekanal viitas seejuures tundmatuks jääda soovinud Ühendriikide ametnikule.

President kritiseeris teiste seas CNN-i. «Ma arvan, et see uudis oli valeinfo,» sõnas Trump ajakirjanikele.

Esmaspäeval kirjutas Põhja-Korea võimupartei häälekandja Rodong Sinmun, et Kim saatis tänukirja töölistele, kes on ametis suurejoonelise Wonsan Kalma turismiprojekti juures.

38North hoiatas, et kuigi see ei näita kindlalt Põhja-Korea liidri enda asukohta ega anna ühtegi vihjet tema tervisliku seisundi kohta, annab see kaalu teadetele, et ta seal viibib.