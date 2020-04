Saudi Araabia tühistas surmanuhtluse alaealistele

Reformid näitavad taas riigi sisulise liidri kroonprints Mohammed bin Salmani soovi moderniseerida seda ülikonservatiivset kuningriiki, mida on pikalt seostatud islami fundamentalistliku haru vahhabismiga.

«See on tähtis päev Saudi Araabiale,» ütles Awwad Alawwad. «Määrus aitab meil luua kaasaegsemat karistusseadustikku.»

Kuningriik on maailmas hukkamiste arvult esireas. Muu hulgas võib surmanuhtluse määrata terrorismi, tapmise, vägistamise, relvastatud röövi ja narkoäri eest.

2019. aastal hukati riigis vähemalt 187 inimest, mis on suurim hulk pärast 1995. aastat, mil täide viidi 195 surmanuhtlust.

Sel aastal on ametlikel andmetel hukatud 12 inimest.

Laupäeval teatas Saudi Araabia ülemkohus, et riik loobub piitsutamisest, lisades, et reformi eesmärk on viia seadused vastavusse rahvusvaheliste inimõigusnormidega.