Peaminister: Uus-Meremaa võitis lahingu koroonaviiruse leviku vastu

Uus-Meremaal on ligi viis nädalat kehtinud kõrgeima taseme piirangud, kus lubatud on olnud vaid elutähtsad teenused. Esmaspäevast algab piirangute leevendamine, mis tähendab osa ettevõtete, toidu kaasaostukohtade ja koolide taasavamist.

Ardern hoiatas, et pole teada, millal nakkuse edasikandmine täielikult kaob ning on võimalik naasta normaalse elu juurde. «Kõik soovivad tagasi sotsiaalseid kontakte, millest me puudust tunneme, kuid me peame liikuma aeglaselt ja ettevaatlikult,» ütles peaminister.