Norra algkoolides algas osa vanemate vastuseisust hoolimata õppetöö

Nädal pärast lasteaedade taasavamist naasid kuue- kuni kümneaastased õpilased pärast kuus nädalat kestnud distantsõpet koolidesse. Klasside suurus on piiratud 15 õpilasega.

Norra kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piirangud 12. märtsil ning on asunud neid järkjärgult leevendama. Täna lubati taasavada ka juuksurisalongid ja lubada inimesed dermatoloogide vastuvõtule. Endiselt on keelatud spordi- ja kultuuriüritused, jõusse jäävad sotsiaalse distantseerumise ja hügieeni soovitused.

«Me ei tohi valvsust kaotada, peame tegema rasket tööd selle nimel, et viiruse levikut kontrolli all hoida,» ütles Norra peaminister Erna Solberg reedel. «Kui me hoolikad ei ole, võivad sellel olla teiste jaoks tõsised tagajärjed. Halvimal juhul peame piiranguid taas karmistama.»