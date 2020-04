Ööpäevane nakatunute arv lõi Venemaal uue rekordi

Haiglatest kirjutati välja 579 patsienti, Covid-19 on paranenud 7346 inimest. Kokku on Venemaal tehtud üle 2,8 miljoni koroonaviiruse testi.

Valdav osa nakatumisjuhtumeid on registreeritud pealinnas Moskvas, ent mõni nakatunu on tuvastatud igas Venemaa piirkonnas. Samuti on märgata viiruse üha kiiremat levikut pealinnast väljaspool.