Johnson astus tervenenuna avalikkuse ette

Johnson ütles pressikonverentsil, et Suurbritannias on saabumas Covid-19ga võitlemisel pöördepunkt, aga tema kõnes polnud ühtegi viidet pandeemia tõttu kehtestatud piirangute lõdvendamisele.

«Me tõesti ei saa öelda, kui kiiresti või aeglaselt või millal muutused aset leiavad,» sõnas peaminister. «On selge, et valitsus ütleb sel teemal midagi rohkemat järgnevatel päevadel.»

Seejuures hoiatas Johnson, et piirangute liiga kiire leevendamine võib tuua kaasa haiguspuhangu teise laine.

«Ma tean, et see on raske. Ma tahan majanduse nii kiiresti kui võimalik tööle saada,» ütles Johnson. «Aga ma keeldun viskamast prügikasti Suurbritannia inimeste ohverdusi ja ei riski haiguspuhangu teise lainega.»