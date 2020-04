Rootsi lauast saab pandeemia tõttu minevik

Hiljuti kirjutas Telegraph, et Rootsi lauad kaovad tõenäoliselt ka ristluslaevadelt. Turismisektori esindajad mitmel pool maailmas on hoiatanud, et hotellidel tasuks taasavamisel toitlustamisest Rootsi lauas hoiduda. Võimalik, et alguses ei lubata turiste isegi mitte hotelli söögisaali, vaid toit serveeritakse toas.