Prantsusmaal suri ööpäevaga koroonaviirusesse 437 inimest

Tegemist on ohvrite arvu tõusuga, sest päev varem oli elu jätnud 242 inimest.

Pandeemia algusest on riigis surnud 23 293 inimest.

President Emmanuel Macron ütles läinud nädalal Prantsuse linnapeadele, et kui piiranguid 11. mail tühistama hakatakse, tehakse maskid ainult soovituslikuks, ehkki ühistranspordi kasutamisel on need tõenäoliselt kohustuslikud.