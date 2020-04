USA tahab Lõuna-Korea suuremat panustamist kaitsekuludesse

Ühendriikidel on Lõuna-Koreas umbes 28 500 sõdurit, kelle eesmärk on kaitsta piiri tuumarelvastatud Põhja-Koreaga. Viimasel ajal on Souli ja Washingtoni vahelised suhted aga pingestunud, kuna USA võimud nõuavad Lõuna-Korealt täiendavat panustamist sõdurite ülalpidamisse miljardite dollarite ulatuses.

"USA on endiselt pühendunud mõlemale poolele vastuvõetava lepingu sõlmimisele. Meie pikaaegne seisukoht on, et Lõuna-Korea on suuteline ja õiglaselt peakski suuremas mahus panustama," ütles välisministeeriumi tundmatuks jääda soovinud ametnik uudisteagentuurile Yonhap.