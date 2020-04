USA on valmis Läänekalda osalist annekteerimist tunnustama

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu väljendas pühapäeval veendumust, et ta suudab sel suvel suure osa okupeeritud Läänekaldast annekteerida ja seda toetaks ka USA.

«Ma olen kindel, et mõne kuu pärast hoitakse sellest lubadusest kinni, et me suudame tähistada järjekordset ajaloolist momenti sionismi ajaloos,» ütles peaminister.