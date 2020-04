Prantsusmaa esitab plaanid koroonapiirangute leevendamiseks

President Emmanuel Macron teatas varem sel kuul, et piiranguid hakatakse leevendama alates 11. maist, kuid ta ei ole täpsemat teavet.

Prantsusmaa on koos Itaalia, Hispaania ja Suurbritanniaga nende Euroopa riikide seas, mida COVID-19 on kõige rängemalt tabanud. Prantsusmaal on koroonaviirus nõudnud 23 293 inimese elu.