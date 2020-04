SpaceX saadab peagi orbiidile järgmised 60 Starlinki satelliiti

Kosmodroomi juhtkonna andmeil rakendatase praegu kõiki vajalikke meetmeid, et vähendada koroonaviiruse levimise võimalust. Pea kõik kavandatud lennud on edasi lükatud.

SpaceX on praeguseks maailma suurim tehiskaaslaste operaator. Mäletatavasti viis SpaceX 22. aprillil edukalt orbiidile järjekordsed 60 Starlinki satelliiti, neid on nüüd seal juba 420.

SpaceX teatas, et juba 2020. aastal tagavad tehiskaaslased interneti kogu Põhja-Ameerikas, 2021. aastal aga kogu planeedil. Projekti hinnatakse 10 miljardile dollarile.

SpaceX-i omanik Elon Musk ütles, et planeedi minimaalseks katmiseks läheb vaja kuut starti 60 tehiskaaslasega, see tähendab 360 kosmoseaparaati. Keskmiseks katmiseks on vaja 12 starti, mis võimaldavad viia tehiskaaslaste arvu 720 aparaadini.