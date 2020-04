Piirangute leevendamine on pannud viiruse Saksamaal kiiremalt levima

Kui veel paar nädalat tagasi kinnitas Saksamaa haiguste kontrolli amet Robert Kochi Instituut, et riigis on nakatumiskordaja 0,7 ehk iga uude koroonaviirusesse nakatunu annab viiruse edasi vähem kui ühele inimesele, siis täna on nakatumiskordaja 1,0, kirjutas Saksa nädalaleht Die Zeit.

Eksperdid kogu maailmas ja ka Saksamaal on hoiatanud, et viiruspuhangu kontrolli all hoidmiseks on hädavajalik, et nakatumiskordaja püksiks alla ühe, sest vaid nii on võimalik epideemia kontrolli alla hoida.

Koos nakatumiskordajaga on kasvama hakanud ka Covid-19 surmajuhtumite arv. Viimastel andmetel on Saksamaal tuvastatud 156 337 uude koroonaviirusesse nakatunut ja registreeritud 5913 surmajuhtumit.

Nakatumiste arvu kasv võib olla seotud tõsiasjaga, et Saksamaa alustas eelmisel nädalal varem kehtinud piirangute lõdvendamist, näiteks avati väiksemad poed. Sel nädalal jätkasid tööd mitmed suurettevõtted, näiteks jätkub tootmine Volkswageni tehases, kirjutas AFP.

Nakatumiskordaja kasv esitab valitsusele tõsise väljakutse, sest rahvas on pandeemia tõttu kehtestatud piirangutest tüdinenud ja ka osa liidumaid soovib näha majanduse kiiremat taasavamist. Liidukantsler Angela Merkel aga on kutsunud üles ettevaatlikkusele. Merkel on korduvalt rõhutanud, et piirangute lõdvendamise eel vaadatakse pingsalt, milline on riigis nakatumiskordaja.

Nakatumiskordaja kasv võib halvimal juhul tähendada, et edasise piirangute lõdvendamise asemel tuleb sakslastel äsja tagasisaadud vabadustest uuesti loobuda.

Valitsus peaks piirangute edasise lõdvendamise või karmistamise kohta otsuse tegema 6. mail.

Merkel on juba varem hoolikalt nakatumiskordajat jälginud ja selle kasv võib hoida teda tagasi piiranguid lõdvendamast.

Aprilli alguses hoitas Merkel, et kui nakatumiskordaja oleks 1,1, saavutaks Saksamaa tervishoiusüsteem oma piiri ja intensiivraviosakondade voodikohad täituksid oktoobriks. Kui nakatumiskordaja oleks 1,2, saabuks tervishoiusüsteemi ülekoormamine juba juulis.