Saksa arstid heitsid protestiks riided seljast.

Kampaanias osalev perearst Ruben Bernau ütles Saksa meditsiiniväljaandele Ärztenzeitung, et tema ja tema meeskond on viirusega võitlemiseks halvasti varustatud.

«Alastus on sümbol sellest, kui haavatavad me ilma kaitsevahenditeta oleme,» sõnas Bernau.

Perearst Christian Rechtenwald ütles, et neid inspireeris sellist kampaaniat tegema Prantsusmaa arst Alain Colombié, keda pildistati hiljuti alasti oma kabinetis ja kes ütles, et arstid on praeguse pandeemia ajal kui kahuriliha.

Perearst Jana Husemann ütles, et loomulikult soovivad kõik arstid jätkata patsientide vastuvõtmist, aga selle ohutuks tegemiseks on vaja korralikke kaitsevahendeid.

Veel üks arst tõdes, et on küll õppinud inimeste haavade kokkuõmblemist, aga mitte iseendale maski õmblemist.

Saksamaa arstid on alates viiruspuhangu algusest korduvalt palunud, et neile tagatakse parem varustatus kaitsevahenditega.

Samuti on Saksa arstid kurtnud sagedaste varguste üle haiglates, mille tagajärjel on ilma jäädud desinfitseerimisvahenditest ja näomaskidest. Politsei teatel on varguste taga organiseeritud kuritegelikud rühmitused. Paljud haiglad on varguste tõttu oma turvasüsteeme tugevdanud.