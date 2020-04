Norra multimiljonär peeti kinni kahtlustatuna oma abikaasa mõrvas

Politsei sõnul on mõrvakahtlustus pika uurimise tulemus. Pressiteates tõdeti, et naise röövimine ja lunaraha nõudmine lavastati. Politsei arvates puudus tegelikult teine osapool, kes perekonnalt raha nõudis.

Norra idapiirkonna politseijuht Ida Melbo Øystese ütles pressikonverentsil, et Hagen on vahistatud kahtlustatuna mõrvas või mõrvale kaasa aitamises. Samas tõdeti, et uurimine on alles algusfaasis ja rõhutati, et oluline on leida naise surnukeha. Samuti uuritakse, kas ärimehel oli mõrva juures abilisi.