Kiievis vahistati narkolabori loonud keemiaprofessor

Ukraina julgeolekuteenistus SBU kirjutas eelmisel nädalal Facebookis, et ühes Kiievi ülikoolis keemiat õpetanud professor vahistati kahtlustatuna narkootilisi aineid tootva grupeeringu loomises.

«Grupeeringul oli kaks salajast laborit, üks grupiliidri Kiievi kodus, teine Kiievi lähedal asuva eramaja üüritud garaažis,» teatas SBU. Ühtlasi märgiti, et lisaks sellele, et professor ise uimasteid valmistas, õpetas ta ka teisi seda tegema.

SBU kirjutas Facebookis, et juhtunu on justkui Ukraina versioon tuntud teleseriaalist «Halvale teele» ehk «Breaking Bad». 12 Emmy auhinda võitnud seriaalis hakkas raskelt haige keemiaõpetaja koos oma õpilasega uimasteid tootma, et enne surma perekonnale piisavalt raha teenida.