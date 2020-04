Koroonaohvrite arv jätkab Rootsis kasvamist

Rootsis on praeguseks miljoni elaniku kohta 225 koroonasurma. Soomes oli vastav suhtarv esmaspäeval 35.

Kinnitust leidnud nakatunute arv on Rootsis peaaegu 19 600. Intensiivravil viibib umbes 1400 patsienti.

«Intensiivravi on jätkuvalt suure surve all. Stockholmis on selle vajadus hakanud vähenema, kuid mujal riigis jälle tõusnud,» sõnas pressikonverentsil riiklik peaepidemioloog Anders Tegnell.