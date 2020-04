Soome apellatsioonikohus mõistis sarikägistaja eluks ajaks vangi

Teisipäevasel istungil nõustus teise astme kohus ringkonnakohtu otsusega, et Penttilä sooritas mõrva, kuid ei jaganud seisukohta, et tema tegu oli hoolikalt ette kavatsetud.

Varem on Penttilä kägistanud surnuks oma ema, ühe 12-aastase tüdruku ning oma naistuttava. Nende kuritegude eest on talle määratud erineva pikkusega vanglakaristusi.

Apellatsioonikohtus tunnistanud eripsühholoog sedastas, et Penttiläl on seksuaalne vajadus, mida ta ei suuda täielikult kontrolli all hoida. Kohus leidis tunnistusele ja varasematele kuritegudele tuginedes, et Penttiläl on tungiv vajadus kägistada.